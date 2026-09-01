 وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية تشير إلى مؤشرات محتملة على حوار بين أمريكا وكوريا الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية تشير إلى مؤشرات محتملة على حوار بين أمريكا وكوريا الشمالية

سول-د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 9:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 9:44 ص

قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه قد يتم عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أي وقت، مستشهدة بمؤشرات محتملة على حوار بين بيونج يانج وواشنطن.

وقال النائب يون كون-يونج من الحزب الديمقراطي الحاكم والنائب يو يونج-ها من حزب سلطة الشعب، المعارض الرئيسي إن وكالة الاستخبارات الوطنية قدمت هذا التقييم خلال إحاطة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات في الجمعية الوطنية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كما ذكرت الوكالة أن "كيم جو-إيه"، ابنة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون"، يبدو أنها في مرحلة التعيين كوريثة له، وفقا للنائبين.

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