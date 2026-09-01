7 قتلي في كييف جراء ضربات صاروخية روسية

قال الرئيس ‌التنفيذي لمجموعة السكك ​الحديدية الحكومية ​في أوكرانيا، أولكسندر ​بيرتسوفسكي، ​إن ضربات صاروخية ​باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ​ومنشآت ​أخرى تابعة للسكك الحديدية ‌في ⁠كييف، مما أسفر عن ​مقتل 7 ⁠أشخاص.

وأضاف بيرتسوفسكي خلال منشور على ⁠فيسبوك أن ​6 ​من ⁠القتلى كانوا موظفين في ⁠مجموعة ​السكك ​الحديدية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إنه أجرى اتصالا "مفصلا وبناء" مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ​ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وإن الجانبين يعملان على وضع اللمسات الأخيرة على مواعيد ​زيارتهما إلى أوكرانيا بهدف دفع جهود السلام.

في المقابل، قال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، على تيليجرام إن ‌موسكو ⁠أسقطت أكثر من عشر طائرات بدون طيار "درونز" كانت تتجه نحوها، فيما تواصل أوكرانيا الرد باستهداف العاصمة الروسية موسكو ومناطق أعمق داخل البلاد للضغط على الكرملين.