7 قتلي في كييف جراء ضربات صاروخية روسية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا، أولكسندر بيرتسوفسكي، إن ضربات صاروخية باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ومنشآت أخرى تابعة للسكك الحديدية في كييف، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.
وأضاف بيرتسوفسكي خلال منشور على فيسبوك أن 6 من القتلى كانوا موظفين في مجموعة السكك الحديدية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إنه أجرى اتصالا "مفصلا وبناء" مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وإن الجانبين يعملان على وضع اللمسات الأخيرة على مواعيد زيارتهما إلى أوكرانيا بهدف دفع جهود السلام.
في المقابل، قال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، على تيليجرام إن موسكو أسقطت أكثر من عشر طائرات بدون طيار "درونز" كانت تتجه نحوها، فيما تواصل أوكرانيا الرد باستهداف العاصمة الروسية موسكو ومناطق أعمق داخل البلاد للضغط على الكرملين.