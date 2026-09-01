 التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة هيئة الإسعاف المصرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة هيئة الإسعاف المصرية

شريف حربي:
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 10:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 10:19 ص

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من المتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية، وذلك عقب انتهاء أعمال فحص التظلمات المقدمة وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن نتيجة التظلم متاح باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم، عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وموقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تعليمات أو مستجدات متعلقة بالمسابقة.


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