التعليم توضح حقيقة إلغاء مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي

في إطار المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي ادعت إلغاء مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي وعودة مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة هذه المنشورات التي تستهدف التضليل ونشر الشائعات عبر نشر صور مفبركة مدعية أنها من الموقع الرسمي للوزارة.

قالت الوزارة، إن خريطة المواد الدراسية للصف الأول الثانوي كما هي دون أي تغيير بما في ذلك مادة العلوم المتكاملة.

ويمكن الاطلاع على مواد الصف الأول الثانوي عبر الموقع الرسمي للوزارة https://ellibrary.moe.gov.eg/Books-sec/