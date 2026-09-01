جيش الاحتلال يشن 12 غارة على الأقل حتى الآن على منطقة غرب غزة

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أفاد شهود عيان لوكالة «الأناضول»، صباح الثلاثاء، بأن مقاتلات إسرائيلية شنت - في أقل من نصف ساعة - نحو 12 هجوما على منطقة «الكتيبة» غربي مدينة غزة.

وأشارت شبكة «قدس» الإخبارية، إلى اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى غربي مدينة غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية وقصفها عدة مناطق، في محاولة لتأمين انسحاب القوة بعد اكتشافها.

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء، في سلسلة غارات إسرائيلية غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد طفل على الأقل، وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي في محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.

وذكر أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت محيط منطقة الكتيبة جنوب غربي مدينة غزة، وسط سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات متتالية.

وتزامن ذلك بالتزامن مع أصوات اشتباكات عنيفة في محيط المنطقة، وسط حديث شهود عيان عن وجود قوات خاصة في المكان.

وأوضح أن طائرات مسيّرة إسرائيلية «كواد كوبتر» تُلقي قنابل في محيط منطقة الكتيبة.

ولفت إلى أن الطيران المسير الإسرائيلي حلّق على ارتفاع منخفض في أجواء غربي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية وصوتية.