جيش الاحتلال يقول إنه هاجم أهدافا في غزة لإزالة تهديدات ضد قواته

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم قبل قليل، عددًا من الأهداف في غزة، بهدف «إزالة تهديدات ضد قواته العاملة في القطاع».

ونفى في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابات في صفوف القوات.

وشهدت المنطقة الغربية من مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا ميدانيًا وقصفًا مكثفًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع اشتباكات عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة، وفق مصادر ميدانية وشهود عيان.

وأفادت مصادر ميدانية باندلاع اشتباكات مع قوة خاصة إسرائيلية التي جرى محاصرتها، فيما استهدف الاحتلال كل من يتحرك في محيط المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وقال شهود عيان لمراسل شبكة «قدس» إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى غربي مدينة غزة، قبل اكتشافها، ما دفع قوات الاحتلال إلى تكثيف الغارات وإطلاق النار في محاولة لتأمين انسحاب القوة من المنطقة.

وتعرض محيط منطقة الكتيبة، غربي المدينة، لسلسلة غارات متتالية، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية وإطلاق نار من طائرات «كواد كابتر».

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط شهداء ومصابين جراء نيران طائرات مسيّرة إسرائيلية وغارات الاحتلال في منطقة الكتيبة، فيما أشارت مصادر محلية إلى وصول ثلاثة أطفال بين شهيد ومصاب جراء القصف الإسرائيلي غربي غزة.