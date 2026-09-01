برنامج الأغذية العالمي يخفض مساعداته في الضفة الغربية إلى النصف بسبب نقص التمويل

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية في الضفة الغربية إلى النصف، اعتبارًا من سبتمبر، بسبب النقص الحاد في التمويل، في وقت تضاعفت فيه الاحتياجات الغذائية أكثر من مرتين منذ عام 2023.

وأوضح البرنامج في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية يقدّر بنحو 900 ألف شخص، في ظل تصاعد عنف المستوطنين والنزوح وتدهور سبل العيش. ومن المقرر أن يتراجع عدد المستفيدين من مساعداته من 400 ألف إلى 200 ألف شخص اعتبارًا من سبتمبر الجاري، مع إعطاء الأولوية للأشد ضعفًا.

وبحسب أحدث تحليل ربع سنوي للأمن الغذائي، شهدت 76% من الأسر في الضفة الغربية انخفاضًا ملحوظًا في دخلها، بينما لا تزال أسعار الغذاء والوقود مرتفعة، ما دفع كثيرًا من الأسر إلى بيع ممتلكاتها وتقليص كمية الطعام ونوعيته.

وأشار التحليل إلى أن 12% من السكان يعانون من سوء التغذية، فيما تعجز ثلث الأسر عن توفير نظام غذائي متوازن، وكانت المناطق الريفية ومحافظات جنوب الضفة الغربية الأكثر تضررًا.

وقال شون هيوز، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين، إن الأسر التي كانت تعتمد على أراضيها لكسب قوتها أصبحت عاجزة عن توفير الغذاء الكافي، مضيفًا أن نقص التمويل أجبر البرنامج على اتخاذ قرارات صعبة وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، رغم اتساع نطاق الأزمة.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي للأسر في الضفة الغربية مساعدات نقدية وغذائية، إلى جانب برامج لتحسين سبل العيش وخدمات التغذية، إلا أن نقص التمويل أدى إلى تقليص هذه المساعدات.

ويمتد أثر أزمة التمويل إلى عمليات البرنامج في قطاع غزة، حيث يقدم الدعم لنحو 1.5 مليون شخص، بينهم مليون شخص يتلقون مساعدات غذائية شهرية. وفي يوليو الماضي، خفّض البرنامج قيمة المساعدات النقدية المقدمة إلى 375 ألف شخص بنسبة 40%، محذرًا من احتمال إجراء تخفيضات إضافية ما لم يتوافر تمويل جديد.

ويحتاج البرنامج إلى 386 مليون دولار إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، اعتبارًا من سبتمبر 2026، لمواصلة تقديم المساعدات لنحو مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية.