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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية غرب مدينة غزة.

وأفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بأن قوات الاحتلال قصفت المدينة للمرة الخامسة منذ صباح اليوم.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو يظهر تصاعد أعمدة الدخان، جراء الغارة التي أصابت محيط منطقة الجوازات.

فيما أشار المركز الفلسطيني للإعلام، إلى وقوع حدث أمني في مدينة غزة، قائلة إن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات مكثفة في المنطقة للتغطية على الحدث.

وأفاد مصدر محلي أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في عرض البحر قبالة شمالي المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاتها بكثافة تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمالي قطاع غزة، وشرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف غربي مدينة رفح.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

إلى ذلك، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 10 صيادين قبالة بحر منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، وفق اتحاد لجان الصيادين.

وذكر اتحاد لجان الصيادين، أن الاحتلال نقل المعتقلين إلى ميناء اسود بعد إطلاق النار على مراكبهم.