أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1400 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و489 ألفا و640 فردا، من بينهم 1440 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12320 دبابة، و25257 مركبة قتالية مدرعة، و48954 نظام مدفعية، و2079 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1597 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 440 طائرة حربية، و354 مروحية، و492177 طائرة مسيرة، و5060 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و142332 من المركبات وخزانات الوقود، و4623 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.