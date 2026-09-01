صحة غزة: استشهاد طفلين وإصابة 6 آخرين جراء غارات الاحتلال شمال القطاع

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، باستشهاد طفلين وإصابة 6 آخرين، جراء غارات الاحتلال قبل قليل، على شمال القطاع.

ونشرت الوزارة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت في بيانها إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 شهداء (5 شهداء جدد+ شهيد متأثر بإصابته)، و13 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1326 شهيدًا، و4398 إصابة، و815 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و462 شهيدًا، و174 ألفًا و509 إصابات.

ولفتت الوزارة إلى وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 34 حالة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.