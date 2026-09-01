الداخلية تضبط 9 متهمين باستغلال 11 طفلًا في التسول بالقاهرة

أنقذت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية 11 طفلًا من أيدي 9 أشخاص يستغلونهم في أعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة القاهرة، وألقت القبض على المتهمين.

وقالت وزارة الداخلية، إن تحريات مباحث رعاية الأحداث بينت أن المتهمين، وهم ٦ رجال، ٣ سيدات لهم معلومات جنائية، يستغلون أطفالا أحداثا في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، ما يعرضهم للخطر.

وأضافت الداخلية أن بمواجهة المتهمين اعترفوا باستغلال الأطفال والاستيلاء على متحصلات التسول. واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، وجرت إحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتابعت الوزارة أن الأجهزة الأمنية سلمت المجني عليهم إلى ذويهم، وأخذت التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية.