 ضبط مالك مكتبة في المرج بحوزته 1000 كتاب مدرسي خارجي للتوزيع بدون تصريح - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 1:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

ضبط مالك مكتبة في المرج بحوزته 1000 كتاب مدرسي خارجي للتوزيع بدون تصريح

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 1:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 1:33 م

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط مالك مكتبه لطباعته وتوزيعه كتب دراسية خارجية بدون تصريح بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أكدت طباعة وتوزيع وبيع مالك مكتبة بمنطقة المرج بالقاهرة، العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت الوزارة أنه عقب التنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المكتبة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها، وضُبط بحوزته أكثر من ألف مطبوع من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض.

وبمواجهة مالك المكتبة بما أسفر عنه التفتيش، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك