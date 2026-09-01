ضبط مالك مكتبة في المرج بحوزته 1000 كتاب مدرسي خارجي للتوزيع بدون تصريح

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط مالك مكتبه لطباعته وتوزيعه كتب دراسية خارجية بدون تصريح بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أكدت طباعة وتوزيع وبيع مالك مكتبة بمنطقة المرج بالقاهرة، العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت الوزارة أنه عقب التنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المكتبة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها، وضُبط بحوزته أكثر من ألف مطبوع من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض.

وبمواجهة مالك المكتبة بما أسفر عنه التفتيش، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.