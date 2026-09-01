رئيس باكستان: سنواصل العمل مع أوزبكستان لتحقيق التطلعات المشتركة نحو السلام والازدهار

هنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم، رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، و الشعب الأوزبكي، بمناسبة العيد الخامس والثلاثين لاستقلال أوزبكستان.

وفي رسالة بعث بها إلى ميرضيائيف، أكد زرداري أن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها التاريخية والأخوية مع أوزبكستان، والتي تقوم على وحدة العقيدة، والروابط الثقافية، والثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأعرب زرداري عن ارتياحه لما تشهده الشراكة بين باكستان وأوزبكستان من مزيد من التطور والعمق، مع اتساع نطاق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب الربط الإقليمي والدفاع والتواصل بين الشعبين.

واستذكر زرداري الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس ميرضيائيف إلى باكستان في فبراير من العام الجاري، مشيراً إلى أنها أعطت دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال إن المناقشات المثمرة والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة تعكس الإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لترجمة صداقتهما الوثيقة إلى فوائد ملموسة لشعبي البلدين.

كما أعرب زرداري عن ثقته بأن باكستان وأوزبكستان، من خلال الجهود المشتركة، ستواصلان تعزيز شراكتهما، وتطوير الربط الإقليمي والتعاون الاقتصادي، والعمل بشكل وثيق من أجل تحقيق تطلعاتهما المشتركة نحو السلام والازدهار.