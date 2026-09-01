توفي تويوهيرو أكياما، وهو أول ياباني صعد إلى الفضاء والصحفي السابق، عن عمر ناهز 84 عاما، بحسب ما أعلنه أحد أقاربه، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن أكياما، المولود في طوكيو، صار رائد فضاء من خلال عملية اختيار داخلية تمت في شركة طوكيو للبث التلفزيوني، حيث أقام في محطة فضاء "مير" في ديسمبر من عام 1990، واشتهر بأولى كلماته في الفضاء: "هل أنا على الهواء؟".

وبعد انضمامه إلى شركة البث في عام 1966، قام أكياما بتغطية الشؤون السياسية والدولية قبل أن يتولى رئاسة مكتب الشركة في واشنطن. وتقدم بطلب ليصير رائد فضاء بعد أن صار محررا في قسم الشئون الدولية.

وترك أكياما العمل في المجال الإعلامي بعد أعوام من عودته إلى الأرض، حيث قال وقتها إنه يرغب في "التركيز على القضايا البيئية إلى جانب ممارسة الزراعة"، بحسب ما نقلته "كيودو".

وانتقل إلى مقاطعة فوكوشيما، حيث عمل في الزراعة واستمر في الكتابة. وكان يعيش في مقاطعة "ماي" منذ عام 2017.