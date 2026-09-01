إخلاء سبيل سائق توكتوك ووالد طفل بعد كشف ملابسات واقعة خطف مزعومة بالشرقية

قررت النيابة العامة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية إخلاء سبيل سائق مركبة توك توك ووالد طفل، على ذمة التحقيقات؛ بعد كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم متداولوه محاولة خطف الطفل داخل مركبة التوك توك بقرية تابعة لمركز ههيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة توك توك بالتعدي بالضرب على طفل ومحاولة اصطحابه داخل المركبة، ما أثار تداوله على نطاق واسع بدعوى محاولة اختطاف الطفل.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا، وباستدعائه حضر برفقة نجله الظاهر في مقطع الفيديو المتداول، وقرر أنه أثناء لهو نجله فوجئ بقائد مركبة توك توك بالتعدي عليه بالضرب ومحاولة اصطحابه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد مركبة التوك توك الظاهرة في مقطع الفيديو وضبطه، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا.

وبمواجهته، أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه أثناء سيره بالمركبة الخاصة به قام الطفل بإلقاء الرمال تجاهه، فقام بالتعدي عليه بالضرب ومحاولة اصطحابه إلى والده لشكايته، نافيا وجود نية لخطف الطفل، كما اتهم والد الطفل بالتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وباستدعاء أحد شهود الواقعة، وهو حلاق، أيد أقوال قائد مركبة التوك توك، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على المركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

من جانبه، قال محمد حسانين، محامي والد الطفل، إن التحقيقات أسفرت عن تصحيح سوء الفهم بشأن الواقعة، موضحا أن سائق التوك توك لم يقصد خطف الطفل، وإنما ارتكب ما وصفه بـ"خطأ في التقدير"، بعدما اصطحب الطفل داخل مركبته، مؤكدا أن ذلك تم، وفقا لروايته، دون قصد جنائي.

وأضاف محامي والد الطفل أن الواقعة تؤكد ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه المواقف، خاصة أن التصرفات التي قد تبدو عفوية يمكن أن تترتب عليها مسئولية قانونية، مشيرا إلى أن حُسن النية لا يحول بالضرورة دون المساءلة عن بعض التصرفات.

وبعرض الطرفين على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل سائق التوك توك ووالد الطفل على ذمة التحقيقات، مع استمرار الإجراءات القانونية لكشف كل ملابسات الواقعة.