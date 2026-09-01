قائد الجيش اللبناني يبحث بالأردن تعزيز التعاون العسكري

بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، خلال زيارة إلى الأردن، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ودعم المؤسسة العسكرية اللبنانية في ظل التحديات التي تواجهها.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، الثلاثاء، إن هيكل زار الأردن يومي 30 و31 أغسطس 2026، والتقى العاهل الأردني عبد الله الثاني في قصر الحسينية الملكي.

وحضر اللقاء ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من المسؤولين.

وبحسب البيان، أكد الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن إلى جانب لبنان، ودعم جهوده للحفاظ على أمنه وسيادته.

كما أعرب عن دعمه الكامل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية، المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس في 17 سبتمبر 2026، بهدف تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من الاضطلاع بمسئولياته الوطنية.

وفي السياق، زار هيكل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث استقبله الحنيطي وأقيمت له مراسم رسمية.

وعقد الجانبان لقاء بحضور عدد من الضباط، بحثا خلاله أبرز التطورات وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين.

وشددا على أهمية دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية في ظل التحديات التي تواجهها.

من جانبه، أعرب هيكل عن شكره للأردن على مبادراته المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، انطلاقا من دوره الوطني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تواصل عدوان إسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس 2026، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة ما يزيد عن 12 ألفا آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، بينما وسعت نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن.