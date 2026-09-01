النفط يواصل الصعود مع مخاوف تعطل إمدادات الشرق الأوسط

- محللو بنك إيه.إن.زد: احتياطيات سوق النفط العالمية بدأت تنضب.. والمخزونات الأمريكية تقترب من أدنى مستوياتها

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار اليوم الثلاثاء بعد تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، مما أحيا المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة رئيسية لإنتاج الخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 %، إلى 91.54 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5%، إلى 87.03 دولار.

وذلك بعد أن ارتفع برنت عند تسوية الجلسة السابقة، بنسبة 2.7%، بعدما لامس في وقت ما أعلى مستوياته منذ 25 أغسطس، في حين صعد الخام الأمريكي 2.8% عند التسوية، مسجلا أعلى مستوياته منذ 21 أغسطس.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بتوجيه هجمات أخرى لإيران بعد أول هجمات متبادلة بين البلدين منذ شهر يوم الأحد، مما زاد التوتر في صراع تحول في الآونة الأخيرة إلى مواجهة اقتصادية.

وقال تيم ووترر محلل الأسواق لدى كيه.سي.إم، إن هذه التطورات تعيد احتمال رد إيران إلى الواجهة، وهو ما يرفع احتمالات تعرض البنية التحتية للطاقة في أنحاء منطقة الخليج لأضرار، ويضيف حالة جديدة من الضبابية حول حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ما ينعكس في الاتجاه الأقوى لأسعار الخام.

وأظهرت بيانات شحن من كبلر، أن عدد سفن السلع التجارية التي أمكن رصدها أثناء عبورها مضيق هرمز ظل عند خمس سفن أمس الاثنين، وهو أقل من متوسط 10 أيام البالغ نحو 14 سفينة يوميا. ولم تكن أي من السفن الخمس ناقلات للسوائل.

ولم تحرز جهود وسطاء، من بينهم قطر وعمان، للتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، تقدما حتى الآن. ‌وكان يمر عبر المضيق نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير.

وفي مؤشر على استمرار المخاطر التي تهدد حركة الشحن وإمدادات النفط، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن ناقلة أبلغت عن تعرضها لإصابة بثلاثة مقذوفات أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تأثير بيئي.

وقال محللو بنك إيه.إن.زد في مذكرة "رغم أن شركات التتبع عبر الأقمار الصناعية تشير إلى أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تبلغ نحو ستة ملايين برميل يوميا، فإن هذا المستوى لا يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة قبل الصراع".

وأضافوا: "الاحتياطيات التي تعتمد عليها سوق النفط العالمية بدأت في النضوب. وتقترب المخزونات الأمريكية من أدنى مستوياتها، بينما ستختبر قدرة الصين على إبقاء الواردات منخفضة مع ازدياد الطلب الموسمي".

وانخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بنحو 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 286.6 مليون برميل.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في أغسطس، أن تظل أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل في 2026 مع استمرار اضطرابات الشحن.