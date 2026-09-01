ميرتس يرفض التكهنات بإجباره على التنحي إذا هُزِم حزبه المسيحي في الانتخابات

رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس التكهنات التي تفيد بأنه قد يتعرض لضغوط من داخل حزبه المسيحي الديمقراطي للتنحي عن منصبه في حال تعرض الحزب لهزيمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في عدد من الولايات.

وفي مقابلة مع صحيفة "ميتل دويتشه تسايتونج" و"ماجدبورجر فولكس شتيمه"، قال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني اليوم الثلاثاء إن هذه التصريحات تُعَدُّ بمثابة محاولة من جهات خارجية لإثارة الانقسام داخل الاتحاد المسيحي.

ورداً على سؤال عما إذا كان يخشى على منصبه في ظل هذه التكهنات، قال ميرتس: "لا. هناك محاولات من الخارج لدق إسفين داخل صفوف الاتحاد المسيحي. فنتيجة انتخابات برلمان إحدى الولايات لا تهدد استقرار الحكومة الألمانية الاتحادية".

وكان المستشار أثار استياءً داخل أروقة حزبه في يوليو الماضي، عندما أجرى تعديلات على الحكومة الاتحادية بعد استقالة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي ينس شبان.

ومنذ ذلك الحين، تدور تكهنات في وسائل إعلام مختلفة حول ما إذا كانت الهزائم الكبيرة المحتملة للحزب المسيحي في الانتخابات المقبلة بولايات سكسونيا-آنهالت ومكلنبورج-فوربومرن وبرلين، قد تؤدي إلى تغيير في منصب المستشار.