الرئيس الصيني يدعو لتعزيز التعاون في المجالات الناشئة خلال قمة منظمة شنجهاي للتعاون

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينج الدول الأعضاء بمنظمة شنجهاي للتعاون لتعزيز التعاون في عدة مجالات ناشئة تشمل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والصناعات الخضراء والمعادن المهمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن الخطاب الذي ألقاه الرئيس في القمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الصيني دعا لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار وموارد الطاقة والمجالات الأخرى.

كما دعا لتوحيد الجهود لمواجهة "الإرهاب والانفصالية والتطرف والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات" بجانب تعزيز التعاون في مجالات التعاون والأمن البيولوجي والفضائي.

كما تعهد شي جين بينج بتوفير الحماية من القوى الخارجية التي تتدخل في الشئون الداخلية للدول وتقوض الأمن السياسي وتعمل على زعزعة استقرار المنطقة.