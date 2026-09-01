 الدفاع المدني بغزة: إصابة ضابط إطفاء بجروح خطيرة وبتر أطرافه جراء قصف إسرائيلي - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 4:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

الدفاع المدني بغزة: إصابة ضابط إطفاء بجروح خطيرة وبتر أطرافه جراء قصف إسرائيلي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 3:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 4:13 م

أصيب ضابط إطفاء في الدفاع المدني بقطاع غزة بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي طاقم دفاع مدني جباليا بصاروخ مباشر أثناء وجوده في المركز الخدماتي غرب دوار «أبو شرخ» شمال قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان، نقلته وكالة «شهاب»، إن الاستهداف وقع ظهر اليوم أثناء أداء الطاقم مهامه الرسمية، وأسفر عن إصابة ضابط الإطفاء يوسف حاتم سالم بجروح خطيرة، أدت إلى بتر بعض أطراف جسده.

وأدان الدفاع المدني بشدة استهداف عناصره أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة المدنيين وإنقاذ الأرواح، معتبرًا أن الاستهداف يمثل اعتداءً على منظومة العمل الإنساني والعاملين في مجال الإنقاذ والإغاثة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الإنسانية والقانونية، والعمل على وقف ما وصفها بالاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة لمنظومة العمل الإنساني في قطاع غزة، وضمان حماية طواقم الدفاع المدني وتمكينها من أداء مهامها في إنقاذ المواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك