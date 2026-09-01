التحقيق مع شخص وزوجته حاولا غسل 15 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

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باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق مع شخص وزوجته، لاتهامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بإجمالي 15 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدما الأموال في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان قدرت بنحو 15 مليون جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تأتي استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.