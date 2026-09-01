 بقائي: قائد الجيش الباكستاني لم يحمل رسالة إيجابية ولا سلبية... إيران لا تقبل الإملاء الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بقائي: قائد الجيش الباكستاني لم يحمل رسالة إيجابية ولا سلبية... إيران لا تقبل الإملاء الأمريكي

طهران - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 4:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 4:27 م

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران جاءت في إطار دور بلاده للمساعدة في خفض التوتر، مشددا على أن إيران "تضع المصلحة الوطنية أساسا لاتخاذ القرارات، ولن تخضع للإملاء الأمريكي في مواجهة محاولات واشنطن فرض مطالبها".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الخارجية قوله في مؤتمر صحفي، إن "وزارة الخارجية تقيّم التطورات وتُعبّر عن وجهات نظرها بناء على مصالح البلاد، وفي النهاية ستعمل وفقا لأي قرار تتخذه الجهات المختصة".

وأضاف بقائي: "لا شك في أن الادارة الامريكية تعاني من عدم الاستقرار في تحديد مواقفها، والتقلب في تصريحاتها، والارتباك في مناهجها؛ لكن هذا لا يجعلنا نغفل عن استخدام جميع إمكاناتنا، سواء في الميدان أو في الجهاز الدبلوماسي".

وقال: "سنستخدم بكل تأكيد، مع مراعاة جميع جوانب الأمور، قدراتنا وأدواتنا الدبلوماسية كلما اقتضت الضرورة؛ سواء لشرح مواقفنا، أو لتأمين وتحقيق حقوق الشعب الإيراني".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، التقى بنظيره الإيراني عباس عراقجي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الوزيرين أكدا أهمية التواصل، وأن دار قال إن الحوار والدبلوماسية أساسيان لتعزيز السلام ، مضيفا أن تطبيق الولايات المتحدة وإيران لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في إسلام آباد مازال هو الوسيلة الوحيدة للمضى قدما، وذلك حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية.

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