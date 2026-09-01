قاليباف: إيران أعادت بناء قدراتها العسكرية بما يفوق قدرات خصومها

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده حققت خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، تقدمًا عسكريًا يعادل ما تحقق خلال عقد كامل، مؤكدًا أن أداء القوات الإيرانية تحسن خلال مراحل الحرب المتعاقبة.

وأضاف قاليباف، في تصريحات مصورة نشرتها وكالة «إيسنا» الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل إعادة بناء وتعزيز قدراتها في المجالين الهجومي والدفاعي، مشيرًا إلى أن عملية التطوير تجري بوتيرة متسارعة.

وأكد أن إيران ستكون، في المراحل المقبلة من الحرب، «أكثر تفوقًا كمًا ونوعًا»، مشددًا على أن القوات المسلحة ستستغل كل فرصة متاحة لإعادة بناء قدراتها وتعزيز جاهزيتها.

وقال قاليباف إن إيران تمكنت حاليًا من إعادة بناء قدراتها العسكرية بما يفوق، بحسب تقديره، قدرات خصومها.

وقبل أيام، قال قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، إن بلاده تعمل على توسيع قدراتها الدفاعية، وذلك بعد تضرر جزء كبير من المعدات جراء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية في الأيام الأولى للحرب.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) عن إلهامي قوله: «لقد اكتسبنا خبرة قيمة خلال الحرب الثالثة المفروضة، أثبتت فائدتها فيما يتعلق بالتكتيكات وإنتاج الأنظمة ونشرها وتمركزها، وقد أجرينا تغييرات بناءً على ذلك».

وأضاف القائد أنه استنادًا إلى تلك الخبرة، فإن إيران «تنتج أنظمة ومعدات جديدة، تعتمد جميعها كليًا على المعرفة والخبرة الإيرانية».

واستأنفت إيران بالفعل في شهر مايو، إنتاج بعض طائراتها المسيّرة خلال فترة وقف إطلاق نار استمرت ستة أسابيع، حيث عملت على إعادة بناء قدراتها العسكرية التي تضررت بفعل الضربات الأمريكية-الإسرائيلية بسرعة، وذلك وفقًا لمصدرين مطلعين على تقييمات الاستخبارات الأمريكية.