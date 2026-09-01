صرح مسئول بالمستشفى الرئيسي الذي يستقبل الناجين من الفيضانات في العاصمة النيبالية كاتماندو، بأن كارثة الفيضانات لا تقتصر على نيبال وحدها بل إنها كارثة "للعالم بأسره" حيث تأثر بها أشخاص من مختلف الجنسيات.



وقال نائب مدير المستشفى الجامعي لجامعة تريبوهان بالعاصمة النيبالية كاتماندو، كالي براساد روزيارا: "نطلب من العالم أن يمد لنا يد المساعدة، أرجوكم ساعدونا، نيبال تعاني وشعبنا يعاني"، حسب ما أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأوضح روزيارا أن المستشفى الجامعي تولى علاج 72 ناجيًا من الفيضانات منهم 33 لا يزالون تحت الرعاية الطبية بما في ذلك ستة مرضى في وحدة العناية المركزة و12 مريضًا في انتظار إجراء عمليات جراحية".

وأضاف أن الحوائط خارج المستشفى التعليمي مغطاة بملصقات تحمل صور المفقودين وضعها أهاليهم" وتابع: "إنهم يبحثون عنهم بين أرجاء مستشفيات كاتماندو، أملًا في سماع أخبار عن ذويهم".

ومضي قائلا: "إنهم في حالة من الحزن والقلق ويمرون بمأساة".

وأفادت السلطات النيبالية، في وقت سابق اليوم، بارتفاع حصيلة الوفيات إثر الفيضانات المدمرة إلى 1010، فيما لا يزال 4599 شخصا في عداد المفقودين.