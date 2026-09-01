بوتين: العلاقات الروسية الإيرانية تشهد تطورا مطردا على جميع الأصعدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الروسية الإيرانية تتطور بثبات في جميع الاتجاهات، مشيرا إلى أن الشعب الروسي متضامن مع الشعب الإيراني في نضاله من أجل مصالحه.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"، في العاصمة القرغيزية بيشكيك: "أرجو أن تنقلوا تحياتي وكلماتي الداعمة الصادقة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، مجتبى خامنئي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن "العلاقات الروسية الإيرانية تتطور بثبات في جميع المجالات، بما يتوافق مع نص وروح معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأشار الرئيس الروسي إلى الأهمية الكبيرة للتعاون بين روسيا وإيران في المجال الإنساني، قائلا: "نولي أهمية بالغة لتوسيع التعاون الإنساني، حيث يتزايد إقبال الطلاب الإيرانيين على الدراسة في روسيا، وهذا يسعدنا للغاية".

وقال بوتين: "على الرغم من الوضع العسكري والسياسي الراهن، فإننا نحافظ على زخم العام الماضي في العلاقات التجارية والاقتصادية، ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى العمل الفعال للجنة الحكومية الدولية، التي تعمل بانتظام وعقدت أخيرا دورتها الاعتيادية".

كما أكد تضامن الشعب الروسي مع الشعب الإيراني في نضاله من أجل مصالحه، قائلا: "تتضامن روسيا مع الشعب الإيراني، ونحن نُعجب بشجاعتكم وثباتكم في الدفاع عن مصالحكم الوطنية".

وتابع بوتين: "رحبنا بتوقيع مذكرة وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو الماضي، لكن لسوء الحظ، تبين أن وقف إطلاق النار غير مستقر وهش للغاية، خلال هذه الفترة العصيبة، نسعى جاهدين لتقديم المساعدة اللازمة لكم".

وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو تسعى لدعم إيران في وضعها الصعب من خلال تزويدها بالسلع الضرورية.

وقال بوتين: "خلال هذه الفترة العصيبة، نسعى جاهدين لتقديم المساعدة اللازمة لكم، وقد ناقشنا هذا الأمر معكم، ونحن نوفر لكم السلع الضرورية".