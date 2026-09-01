ضبط شخص ينتحل صفة موظف خدمة عملاء ببنك للنصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عاطل؛ لاتهامه بانتحال صفة موظف خدمة عملاء ببنك، والاستيلاء على أموال المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت نصب المتهم، عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، على المواطنين، وإيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم من خلال استخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وإجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

وأضافت الداخلية أنه تم ضبط المتهم وبحوزته 3 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، و4 شرائح خطوط هواتف محمولة.

وأوضح البيان أنه بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.