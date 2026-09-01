سوريا: وصول أول رحلة منتظمة لناقل جوي ‌‏‌‏‌‏‌‏أوروبي إلى مطار دير الزور

وصلت اليوم الثلاثاء إلى مطار دير الزور الدولي أول رحلة مباشرة لشركة طيران "ليف" ‌‏LEAV Aviation الألمانية قادمة من مدينة كولن في أول رحلة منتظمة لناقل جوي ‌‏‌‏‌‏‌‏أوروبي في تاريخ التشغيل التجاري ‌‏‌‏للمطار.‏

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الرحلة انطلقت صباح اليوم من مطار بون / كولن غربي ‏ألمانيا، ‌‏‌‏إلى مطار دير الزور الدولي، بحضور القنصل العام للجمهورية ‏العربية ‏السورية ‌‏في بون ملهم الخن.‏

ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، قوله إن وصول ‏أولى رحلات الشركة الألمانية "يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير الحركة ‌‏الجوية في مطار دير الزور، وتوسيع شبكة ‏وجهاته في إطار رؤية متكاملة لإعادة ‌‏‌‏تفعيل المطارات السورية وتعزيز دورها في منظومة النقل الجوي الوطنية، بما ‌‏يضمن ‏توزيعاً أفضل للحركة الجوية، ويوفر خيارات سفر مباشرة للمواطنين، ‌‏ويربط ‏المحافظات السورية بصورة أوسع بالوجهات الإقليمية والدولية".‏

وأضاف الحصري: "نسعى لإضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير ‌‏‌‏الزور، ومن المقرر أن تزوره خلال الشهر الجاري فرق فنية مختصة من الدول ‌‏‌‏المعنية، للاطلاع على التجهيزات والبنية التشغيلية وإجراءات السلامة والأمن، ‌‏تمهيداً ‏لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة والانتقال إلى مراحل التشغيل".‏

وأشار إلى أن سياسة الهيئة تقوم على تطوير شبكة المطارات السورية ‌‏وفق الدور ‏التشغيلي والاقتصادي لكل مطار، وحجم الطلب الفعلي على السفر، ‏وعدم ‏حصر ‏الربط الجوي الدولي بالمطارات الرئيسية، بما يسهم في تحسين ‏الوصول إلى ‌‏المحافظات ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري.‏

من جهته، أوضح مدير مطار دير الزور الدولي فراس عزاوي ‏أن ‏تشغيل هذه الرحلات بشكل منتظم ومباش يخفف عن أبناء المحافظة ‏الأعباء ‏السابقة لجهة السفر عبر مطارات أخرى والسفر بأكثر من رحلة.‏

وأكد عزاوي أن تشغيل رحلات دولية من وإلى مطار دير الزور يعزز عودة ‏أبناء ‏المنطقة الشرقية من مغتربين ولاجئين إلى وطنهم.‏

وكان مطار دير الزور استقبل في الثامن من أغسطس الفائت أولى رحلات شركة ‌‏طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إيذاناً ببدء الرحلات المباشرة ‌‏والمنتظمة بين المدينتين. ‏

وأُعيد افتتاح مطار دير الزور الدولي في الخامس من الشهر الماضي وشهد ‌‏حينها استقبال أول رحلتين للخطوط الجوية السورية، إحداهما داخلية من دمشق ‌‏والأخرى دولية من الكويت.‏