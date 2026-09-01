سوريا: وصول أول رحلة منتظمة لناقل جوي ‌‏‌‏‌‏‌‏أوروبي إلى مطار دير الزور

وصلت اليوم الثلاثاء إلى مطار دير الزور الدولي أول رحلة مباشرة لشركة طيران "ليف" LEAV Aviation الألمانية قادمة من مدينة كولن في أول رحلة منتظمة لناقل جوي أوروبي في تاريخ التشغيل التجاري للمطار.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الرحلة انطلقت صباح اليوم من مطار بون / كولن غربي ألمانيا، إلى مطار دير الزور الدولي، بحضور القنصل العام للجمهورية العربية السورية في بون ملهم الخن.
ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، قوله إن وصول أولى رحلات الشركة الألمانية "يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير الحركة الجوية في مطار دير الزور، وتوسيع شبكة وجهاته في إطار رؤية متكاملة لإعادة تفعيل المطارات السورية وتعزيز دورها في منظومة النقل الجوي الوطنية، بما يضمن توزيعاً أفضل للحركة الجوية، ويوفر خيارات سفر مباشرة للمواطنين، ويربط المحافظات السورية بصورة أوسع بالوجهات الإقليمية والدولية".
وأضاف الحصري: "نسعى لإضافة 3 وجهات إقليمية جديدة من وإلى مطار دير الزور، ومن المقرر أن تزوره خلال الشهر الجاري فرق فنية مختصة من الدول المعنية، للاطلاع على التجهيزات والبنية التشغيلية وإجراءات السلامة والأمن، تمهيداً لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة والانتقال إلى مراحل التشغيل".
وأشار إلى أن سياسة الهيئة تقوم على تطوير شبكة المطارات السورية وفق الدور التشغيلي والاقتصادي لكل مطار، وحجم الطلب الفعلي على السفر، وعدم حصر الربط الجوي الدولي بالمطارات الرئيسية، بما يسهم في تحسين الوصول إلى المحافظات ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
من جهته، أوضح مدير مطار دير الزور الدولي فراس عزاوي أن تشغيل هذه الرحلات بشكل منتظم ومباش يخفف عن أبناء المحافظة الأعباء السابقة لجهة السفر عبر مطارات أخرى والسفر بأكثر من رحلة.
وأكد عزاوي أن تشغيل رحلات دولية من وإلى مطار دير الزور يعزز عودة أبناء المنطقة الشرقية من مغتربين ولاجئين إلى وطنهم.
وكان مطار دير الزور استقبل في الثامن من أغسطس الفائت أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إيذاناً ببدء الرحلات المباشرة والمنتظمة بين المدينتين.
وأُعيد افتتاح مطار دير الزور الدولي في الخامس من الشهر الماضي وشهد حينها استقبال أول رحلتين للخطوط الجوية السورية، إحداهما داخلية من دمشق والأخرى دولية من الكويت.