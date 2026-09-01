إيران: واشنطن تعاني ارتباكا في نهجها والضغط لن يدفع طهران إلى تقديم تنازلات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران ترى أن الإدارة الأمريكية تعاني «تذبذبًا وارتباكًا» في نهجها، مؤكدًا أن ذلك لن يدفع إيران إلى التخلي عن استخدام جميع قدراتها، سواء على المستوى الميداني أو الدبلوماسي.

وأوضح بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الثلاثاء، أن رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، لم يحمل إلى طهران رسالة إيجابية أو سلبية، مشيرًا إلى أنه زار إيران بصفته وسيطًا بهدف المساعدة في خفض التوتر.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، اتهم المتحدث الولايات المتحدة بالاعتداء على إيران «في كل مرة بذريعة مختلفة»، مؤكدًا أن واشنطن «تلقت أيضًا الرد المناسب».

وأضاف أن واشنطن «معتادة على المطالب المفرطة»، مشددًا على أن ممارسة الضغوط على إيران لن تؤدي إلى الحصول على رد إيجابي من طهران.

كما حمّل بقائي الولايات المتحدة مسئولية «الانتهاك الواسع لتفاهم إسلام آباد»، داعيًا إياها إلى تحمل تبعات ذلك.

وقال إن الولايات المتحدة حالت دون مشاركة أوروبية فعلية في المفاوضات مع إيران، لافتًا إلى أن الأوروبيين حُرموا من الحضور الحقيقي في مسار التفاوض.