الإعلام الحكومي: مقتل عدد من قوة إسرائيلية خاصة في مدينة غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مقتل عدد من أفراد قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتهم تنفيذ "مهمة أمنية" داخل مدينة غزة.

وقال المكتب، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام على صفحته بمنصة إكس اليوم: "قتل عدد من أفراد قوة إسرائيلية خاصة تابعة للاحتلال حاولت تنفيذ مهمة أمنية غرب غزة".

ونقل المركز عن شهود عيان قولهم إنه "تم سحب عدة جثث من قتلى القوة الإسرائيلية المعتدية غرب غزة بعد غطاء من الطيران الحربي".

بدورها، أفادت شبكة قدس الفلسطينية بأن المنطقة الغربية من مدينة غزة شهدت، اليوم، تصعيدًا ميدانيًا وقصفًا مكثفًا من القوات الإسرائيلي، بالتزامن مع اشتباكات عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة، أسفرت عن مقتل عدد من أفرادها.

ونقلت الشبكة عن مصادر ميدانية قولها إن "اشتباكات اندلعت مع قوة خاصة إسرائيلية التي جرى محاصرتها، فيما استهدف الاحتلال كل من يتحرك في محيط المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة".

وقال شهود عيان إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى غربي مدينة غزة، قبل اكتشافها، ما دفع قوات الاحتلال إلى تكثيف الغارات وإطلاق النار في محاولة لتأمين انسحاب القوة من المنطقة.

ونقلت الشبكة عن مصدر قوله إن "القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة الأمنية في مدينة غزة كانت قوة مشتركة من جيش الاحتلال ومليشيات متعاونة معه"، مشيرًا إلى أنها فشلت في تنفيذ مهمتها وتكبدت عددًا من القتلى.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "قوة خاصة تابعة للاحتلال حاولت تنفيذ "مهمة أمنية" في مدينة غزة، إلا أنها انكشفت أثناء تنفيذها، ما دفع الاحتلال إلى التدخل جويًا عبر أكثر من 10 طائرات حربية مختلفة".

وأضاف أن "الطائرات شنت سلسلة غارات مكثفة وعنيفة في المنطقة، أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، إلى جانب مقتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة".

وفي السياق، أفادت منصة "المجد الأمني" بأن "القوة حاولت تنفيذ عملية أمنية في مدينة غزة استهدفت شخصية من أمن المقاومة، إلا أن يقظة أمن المقاومة والأجهزة الأمنية حالت دون تحقيق أهدافها، بعد اكتشاف القوة واندلاع اشتباكات معها".

وأضافت أن "الاحتلال لجأ، عقب فشل العملية، إلى تكثيف القصف وإطلاق النار في الشوارع والمناطق المحيطة، في محاولة لتأمين انسحاب القوة والتغطية على تحركها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين".

وتعرض محيط منطقة الكتيبة، غربي المدينة، لسلسلة غارات متتالية، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية وإطلاق نار من طائرات "كواد كابتر".

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بـ "سقوط ثلاثة شهداء منهما طفلان وسيدة وإصابة آخرين جراء نيران طائرات مسيّرة إسرائيلية وغارات الاحتلال في منطقة الكتيبة".