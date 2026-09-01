مصادر دبلوماسية لـ الشروق: الآلية الخماسية تزور الخرطوم الأسبوع المقبل لدعم تهيئة الحوار الوطني السوداني

• الزيارة تستهدف توحيد الجهود بين الآلية الخماسية ولجنة تهيئة الحوار تمهيدا لتوافق وطني وإنهاء الحرب

• من المقرر أن يلتقي وفد الآلية الخماسية برئيس مجلس السيادة



كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالآلية الخماسية المعنية بالسودان، عن قيام وفد من الآلية بزيارة العاصمة الخرطوم، الأسبوع المقبل.

وتضم الآلية الخماسية "الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، منظمة الإيجاد، الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية"، وتهدف إلى تيسير حوار "سوداني - سوداني" لإنهاء الحرب وتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن الزيارة تهدف إلى تعزيز ودعم جهود لجنة تهيئة الحوار الوطني التي أعلنت منذ أيام، عن إطلاق مبادرة لتهيئة شروط الحوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، بهدف الإسهام في وقف الحرب وتمهيد مسار يقود إلى توافق وطني.

كما تهدف الزيارة إلى توحيد الجهود الرامية لتعزيز الحوار الوطني من جانب الآلية الخماسية، وكذلك من جانب لجنة تهيئة الحوار السودانية التي تضم 19 شخصية، على رأسها رئيس جامعة الأحفاد الدكتور قاسم بدري.

وأشارت المصادر أن وفد الآلية الخماسية من المقرر أن يلتقي الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ووزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، وعدد من أعضاء لجنة تهيئة الحوار الوطني والقوى السياسية السودانية.