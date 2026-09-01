الجزيرة: مصدر أمني فلسطيني ينفي اعتقال مدير الأمن الداخلي في غزة

نفى مصدر أمني فلسطيني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ما تردد بشأن اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع، مؤكدًا أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط الجهاز عقب استهداف مسكنه.

وقال المصدر، وفق ما نقلته قناة «الجزيرة»، إن القصف الذي استهدف مسكن الضابط أسفر عن استشهاد زوجته، قبل أن تتمكن القوة الخاصة من اختطافه.

وأضاف أن عناصر المقاومة اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية الخاصة خلال تنفيذها العملية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال استخدمت غطاءً ناريًا لتأمين انسحاب القوة من المكان عقب الاشتباك.

من جانبه، أوضح قيادي في حركة حماس لشاشة «التلفزيون العربي»، أن الاحتلال اختطف مسئولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة.

ونوه أن عملية الاقتحام والاختطاف «مخالفة واضحة وخطيرة»، لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وشهدت المنطقة الغربية من مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا ميدانيًا وقصفًا مكثفًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع اشتباكات عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة، وفق مصادر ميدانية وشهود عيان.

وأفادت مصادر ميدانية باندلاع اشتباكات مع قوة خاصة إسرائيلية التي جرى محاصرتها، فيما استهدف الاحتلال كل من يتحرك في محيط المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وقال شهود عيان لمراسل شبكة «قدس» إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى غربي مدينة غزة، قبل اكتشافها، ما دفع قوات الاحتلال إلى تكثيف الغارات وإطلاق النار في محاولة لتأمين انسحاب القوة من المنطقة.

وتعرض محيط منطقة الكتيبة، غربي المدينة، لسلسلة غارات متتالية، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية وإطلاق نار من طائرات «كواد كابتر».

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط شهداء ومصابين جراء نيران طائرات مسيّرة إسرائيلية وغارات الاحتلال في منطقة الكتيبة، فيما أشارت مصادر محلية إلى وصول ثلاثة أطفال بين شهيد ومصاب جراء القصف الإسرائيلي غربي غزة.