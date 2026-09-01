القضاء العراقي يستكمل استجواب 5704 من عناصر داعش القادمين من سوريا

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، أن محكمة تحقيق بغداد الكرخ الأولى استكملت مرحلة الاستجواب في ملف 5704 متهمين من عناصر داعش المنقولين من شمال شرقي سوريا إلى العراق والانتقال إلى المرحلة القضائية التالية المتمثلة في إحالتهم للمحاكم كل وفق الأدلة والوقائع المتحصلة في قضيته.

وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم، إن "التحقيقات الأولية بدأت في شهر فبراير الماضي واستمر العمل التحقيقي من خلال الاستجواب وجمع الأدلة والتدقيق وصولا إلى استكمال التحقيقات مع جميع المتهمين البالغ عددهم 5704، تمهيداً لحسم قضاياهم وفق الإجراءات القانونية" .

وأظهرت عمليات "التدقيق أن الملف يضم أشخاصاً من 67 جنسية، بينها 16 جنسية عربية و19 جنسية من دول الاتحاد الأوروبي و32 جنسية أجنبية أخرى، فيما بلغ عدد العراقيين 474، والسوريين 3497، الأمر الذي يعكس الطبيعة الدولية للملف وتشعب الوقائع والأدلة ومسارات الأشخاص المشمولين به"، حسب البيان.

وذكر مجلس القضاء الأعلى أن "التحقيقات وجمع الأدلة والتحليلات أسفرت عن كشف عدد من العناصر شديدة الخطورة ممن شغلوا مناصب قيادية أو أمنية، أو شرعية، أو عسكرية، أو إعلامية، أو ارتبطوا بعمليات نوعية وجرائم ذات بعد دولي وقيادات من الصف الأول في عصابات داعش الإرهابية".

ولفت إلى أن "التحقيقات أظهرت تعدد الأدوار داخل التنظيم، وعدم اقتصارها على النشاط القتالي، إذ شملت أعمالاً عسكرية وأمنية ومالية ولوجستية وإدارية، وصحية، وتقنية، وإعلامية".

كما كشفت "التحقيقات معلومات مرتبطة بجرائم جسيمة ذات بعد دولي ارتكبت بحق المجتمع الإيزيدي، وجرى تحديد ستة متهمين وردت في ملفاتهم أدوار مرتبطة بصورة مباشرة بملف سبي الإيزيديات أو الاحتجاز، أو النقل أو البيع، أو الإشراف، أو الاستفادة من نظام الاسترقاق الذي أقامته عصابات داعش الإرهابية".

كما ذكر البيان أن نتائج التحقيقات أكدت عدم ثبوت الأدلة في بعض الحالات وأدت إلى اطلاق سراح و تسليم محتجز فنلندي إلى السلطات الفنلندية ومحتجز أمريكي إلى السلطات الأمريكية، وإطلاق سراح سبعة محتجزين عراقيين ويجري استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزاً من الجنسية السورية ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية بحقهم، تمهيداً لتسليمهم إلى الجانب السوري وجرى التنسيق مع السفارة السورية في بغداد عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية لوزارة الخارجية العراقية لتنظيم إجراءات تسليمهم إلى سوريا بعد استكمال المتطلبات القضائية والقانونية الخاصة بكل حالة".

وأكد المجلس أن "التحقيقات رافقتها ضمانات قانونية وإنسانية، إذ تم انتداب محام لكل متهم بالتنسيق مع نقابة المحامين، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الصحية من قبل كوادر وزارة الصحة العراقية فيما أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارات مستمرة للمحتجزين، وتم تمكينهم من التواصل مع ذويهم ضمن الضوابط القانونية والأمنية ومتابعة أوضاع الرعايا الأجانب وتنظيم زيارات لبعثات دبلوماسية وقنصلية لعدد من الدول إلى رعاياها، بما أتاح للبعثات المعنية متابعة أوضاعهم بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والجهات العراقية المختصة ووفق السياقات القانونية والدبلوماسية المعتمدة".

وأوضح أنه تم تجهيز قاعة للمحاكمة عن بعد بدائرة تلفزيونية مغلقة واتصال مرئي مباشر لتمكين مشاركة المتهمين ذوي الأهمية الأمنية العالية في جلسات محكمة الجنايات وتقليل مخاطر نقلهم ويخضع الملف للاختصاص القضائي العراقي والتشريعات الوطنية النافذة وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية إلى جانب التشريعات المتعلقة بالأحداث وحماية الشهود والضحايا وأن إستكمال استجواب وتحقيق جميع المتهمين الـ 5704 يمثل انتهاء المرحلة التحقيقية والانتقال إلى المباشرة بمرحلة المحاكمة.

وأوضح البيان أنه ستتم إحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة على دفعات، ويكون النظر في كل قضية والحكم فيها قائماً على الأدلة والوقائع الخاصة بالمتهم، دون تعميم نتيجة ملف على آخر، لافتا إلى أن إدارة هذا الملف تمت بكوادر عراقية وطنية ضمن منظومة ربطت التحقيق القضائي بجمع الأدلة والتحليل والتوثيق وقواعد البيانات.