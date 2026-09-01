باكستان تدعم إطار عمل السلام بين أمريكا وإيران

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قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لقادة منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الثلاثاء إن باكستان" تؤمن بشدة" بأن إطار عمل السلام بين الولايات المتحدة وإيران الذي توسطت للتوصل إليه يقدم أفضل أمل للسلام في المنطقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شريف قال " جهودنا الدبلوماسية المستدامة أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم مثلت خطوة مهمة نحو خفض التصعيد واستعادة السلام في المنطقة".

وتحدث شريف في خطابه بشأن التقدم المتعلق باتفاقية مكة الثلاثية التي وقعتها تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في مكة.

وقال " اتفاقية مكة ذات طابع دفاعي في جوهرها، وليست موجهة ضد أي دولة ولا تسعى لإثارة أي مواجهة أو انقسام".