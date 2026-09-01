قطاع الطيران في ألمانيا يحذر من فوضى عند دخول منطقة شينجن

حذر قطاع الطيران في ألمانيا من فوضى وشيكة عند دخول منطقة الانتقال الحر "شينجن".

وطالب ممثلو مطار فرانكفورت وشركتي الطيران "لوفتهانزا" و"كوندور" واتحاد المطارات الألمانية (ADV) بتمديد عاجل للقواعد الاستثنائية للاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تنتهي في 6 سبتمبر الجاري، وإلا فإن المسافرين القادمين من دول خارج منطقة شينجن قد يواجهون فترات انتظار طويلة للغاية عند الدخول والخروج.

ولتحسين حماية الحدود الخارجية طبق الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر 2025 إجراء رقميا جديدا للدخول والخروج للأفراد القادمين من خارج منطقة شينجن. ويطلب من هؤلاء الأفراد تسجيل بياناتهم البيومترية عند كل عبور للحدود ومقارنتها بقواعد البيانات ذات الصلة. وقد أدت الإجراءات المعقدة للغاية إلى فترات انتظار طويلة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى السماح بتعليق عمليات التدقيق مؤقتا خلال الصيف. وتنتهي هذه القاعدة الآن. ولا يشمل ذلك مواطني الاتحاد الأوروبي.

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت، ديتمار فوكه، أن عددا كبيرا من المسافرين الذين يواصلون رحلاتهم عبر مطار فرانكفورت يتعطلون بالفعل حاليا عند نقاط مراقبة الحدود، ويواجهون بانتظام خطر تفويت رحلاتهم التالية.

وذكر فوكه أنه لم يكن من الممكن تحقيق مستوى جيد جدا من الالتزام بالمواعيد في أغسطس الماضي إلا بمساعدة القواعد الاستثنائية. ووفقا لفرابورت، وصلت فترات الانتظار في أوقات الازدحام إلى 90 دقيقة، ومن المتوقع أن تطول بشكل ملحوظ وتؤدي إلى مشكلات تشغيلية كبيرة إذا ألغيت الاستثناءات.

ويتضرر على وجه الخصوص المسافرون الدوليون الذين يواصلون رحلاتهم عبر لوفتهانزا، حيث قالت الشركة: "نظام الدخول والخروج لا يعمل حاليا بالجودة والموثوقية المطلوبتين". وانتقد رئيس شؤون الموظفين في الشركة، ميشائيل نيجمان، ورئيس شركة "كوندور"، بيتر جيربر، عدم وجود تطبيق للهواتف الذكية يمكن للمسافرين من خلاله الاستعداد لعمليات التدقيق.

وهناك تطبيق أوروبي يحمل اسم "Travel-2-Europe" يتيح للمسافرين إدخال بياناتهم ومعلوماتهم البيومترية مسبقا، إلا أنه لم يتم اعتماده حتى الآن سوى من السويد والبرتغال.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الشرطة الاتحادية تستعد لتفعيل التطبيق بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس". وبحسب المتحدث، فإنه من المقرر إجراء تجارب على التطبيق في مطار ألماني خلال العام الجاري، كما من المخطط طرح التطبيق على نطاق واسع في عام 2027. وأوضح المتحدث أن استخدام التطبيق يتطلب "أعمال دمج تقنية واسعة النطاق في أنظمة مراقبة الحدود الألمانية".