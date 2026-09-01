وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 516 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 516 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليل، في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء يوم 31 أغسطس، والثامنة صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت موسكو)، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 516 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان، إلى إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفولجوجراد، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، ولينينجراد، ونوفجورود، وأوريول، وبسكوف، وروستوف، وسامارا، وساراتوف، وسمولينسك، وتفير، وتولا، وأوليانوفسك، ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.