يستعد قاضٍ في ولاية يوتا الأمريكية اليوم الثلاثاء، للفصل في ما إذا كانت الأدلة كافية لإحالة تايلر روبنسون، المتهم بقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد المشدد، وهو ما قد يجعله معرضا لعقوبة الإعدام.

وتأتي جلسة الاستماع في محكمة الولاية بعد أن أمضى ممثلو الادعاء العام، في يوليو الماضي، خمسة أيام في تقديم ما وصفوه بأدلة "دامغة" تفيد بأن روبنسون (23 عاما) أقدم على قتل كيرك أثناء إلقائه كلمة في فعالية مفتوحة داخل حرم جامعة يوتا فالي.

وكان المتهم سلم نفسه بعد يوم واحد من إطلاق النار الذي وقع في سبتمبر الماضي. ولم يدلِ روبنسون بعد بأي إقرار بالذنب أو بالنفي، كما لم يقدم محاموه نظريات بديلة لوفاة كيرك، وركزوا بدلا من ذلك على منع إحالة القضية إلى المحاكمة، ومحاولة استبعاد عقوبة الإعدام من الخيارات المطروحة.

وقال ستيف بورتون، مدير جمعية محامي الدفاع في ولاية يوتا، إن القاضي توني جراف يملك خيار إحالة القضية إلى المحاكمة بتهمة قتل أقل درجة، والتي تحمل حدا أدنى للعقوبة بالسجن 15 عاما وحدا أقصى يصل إلى السجن المؤبد.

كما يمكن للقاضي أن يرفض التهم الموجهة ضد روبنسون، وفي هذه الحالة يمكن للادعاء إعادة رفعها مرة أخرى.

ويُعدّ إثبات أن إطلاق النار عرّض حياة آخرين للخطر عاملاً أساسياً في توجيه تهمة القتل العمد المشدد.

ومن المقرر أن يُقدِّم المحامون مرافعاتهم الختامية اليوم الثلاثاء، ليختتموا بذلك جلسة تحقيق أولية طويلة بشكل غير معتاد، على أن يعلن القاضي جراف قراره مباشرة من على المنصة، وفقاً لما ذكرته تانيا ماشبورن، الناطقة باسم محاكم الولاية.

ومن المتوقع أن يحضر كل من أرملة كيرك، إيريكا كيرك، ووالديه، روبرت وكاثرين كيرك، إلى قاعة المحكمة في بروفو، بعد أن كانوا قد حضروا الجلسات التي عقدت في يوليو الماضي.