رئيس وزراء الصين يدعو للحوار مع أمريكا لحل الخلافات

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التقى رئيس وزراء الصين لي كه تشيانج بوفد من مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي كيه تشيانج القول إنه من الطبيعي أن يكون بين الصين وأمريكا خلافات بالنظر لحجم تجارتهما والتعاون الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء الصيني إنه طالما كان بإمكان الجانبين احترام وفهم كل منهما الآخر، فإنه يمكن دائما التوصل لحلول.

وأضاف أن الصين على استعداد لتعزيز التواصل مع أمريكا وإدارة الخلافات بصورة ملائمة.

ورحب لي كيه تشيانج بتعزيز تواجد الشركات الأجنبية في الصين، قائلا إن بكين على استعداد لمناقشة مخاوف الشركات الأمريكية .