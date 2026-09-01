بدء عام دراسي جديد في بؤرة تفشي فيروس إيبولا في أنجولا

بدأ عام دراسي جديد في أنجولا اليوم الثلاثاء على الرغم من مخاوف أولياء الأمور والمدرسين من أن تفشي فيروس إيبولا في البلاد مازال يمثل خطورة على الأطفال في بؤرة التفشي.

ويأتي استئناف الدراسة في ظل تفشي الفيروس الذي ينتشر سريعا. ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، فإن 2950 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيروس منذ منتصف مايو الماضي من بين 6100 حالة إصابة مؤكدة حتى اليوم الثلاثاء.

وكانت النقابة التي تمثل المدرسين في إقليم إيتوري، بؤرة تفشي الفيروس، قد طالبت بإرجاء عودة الدراسة، ولكن الحكومة رفضت.

وسجلت بعض المدارس في إيتوري، خاصة المملوكة للحكومة، حضورا ضعيفا. ولم ترد السلطات في إيتوري على الطلب للتعليق على الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم انتقال الفيروس في الفصول.