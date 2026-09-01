القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالى فى مجال حماية وتأمين الشخصيات الهامة

نظمت القوات المسلحة عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة لعدد من الكوادر من دولة مالى فى مجال حماية وتأمين الشخصيات الهامة والتى تم تنفيذها بإحدى وحدات إدارة الشرطة العسكرية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون العسكرى وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة.

تضمنت الدورات تدريبات مكثفة لرفع معدلات اللياقة البدنية والدفاع عن النفس، كما تم عقد العديد من المحاضرات النظرية والتدريب على تنفيذ الإسعافات الأولية ودواعى إنقاذ الحياة وتنفيذ مجموعة من التطبيقات العملية التى تناولت أحدث الأساليب والتكتيكات الخاصة وآليات التعامل مع المواقف الطارئة والعدائيات المختلفة بمجال حماية وتأمين الشخصيات الهامة والتدريب على الرمايات النمطية وغير النمطية.

بالإضافة لتنفيذ عدد من التدريبات ذات الطابع الإحترافى التى تسهم فى صقل مهارات العناصر المشاركة بالدورات ورفع الكفاءة القتالية لهم.

وفى ختام الدورات تم تكريم عدد من المتدربين تقديراً لتميزهم أثناء فترة التدريب، ومن جانبهم أعرب المتدربون عن تقديرهم للقوات المسلحة المصرية على ما قدمته لهم من أوجه رعاية واهتمام للارتقاء بقدراتهم القتالية بما يسهم فى آداء المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.