أطباء: موجات الحرارة تزيد احتمالات حدوث المشكلات الصحية وحوادث الطرق وأعمال العنف

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن موجات الحرارة الشديدة تنطوي على مخاطر صحية تفوق الجفاف أو ضربات الحر، بل وتزيد من احتمالات وقوع حوادث الطرق وأعمال العنف.

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين من جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي الأمريكية ونشرتها الدورية العلمية "ساينس أدفانسز"، فإن موجات الحرارة يمكن أن تتسبب في حوالي 33 مشكلة صحية واجتماعية مختلفة.

ووجد الباحثون أن الحرارة ترتبط باحتمال حدوث مشكلات صحية مثل الفشل الكلوى والتصلب المتعدد والطفح الجلدي والاضطرابات العقلية، بالإضافة إلى حوادث الطرق والإصابات الناجمة عن أعمال العنف وإطلاق النار ولدغات الحشرات وغيرها.

وبغرض تقييم تأثير الحرارة على صحة الانسان بشكل عام، قام الفريق البحثي بتحليل أكثر من 1800 تشخيص طبي يخص قرابة مليون حالة مرضية في أقسام الطوارئ وغرف الرعاية المركزة في شيكاغو ما بين شهري مايو وسبتمبر خلال الفترة من 2011 و2023.

ورصدت الدراسة 33 مشكلة تتعلق بالصحة وحوادث الطرق والعنف خلال فترات موجات الحرارة الشديدة.

ويقول الباحث دانيل هورتون استاذ مساعد علوم البيئة والأرض بجامعة نورث ويسترن في شيكاغو إن الدراسات أثبتت أنه عندما يتعرض شخص ما لدرجات حرارة مرتفعة، فإنه عادة ما يكون أكثر عدوانية في سلوكياته بشكل عام.

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أنه "عندما ترتفع الحرارة، يتعرض الجسم والعقل للتوتر، مما يؤدي إلى الشعور بالتشتت الذهني ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث على اختلاف أنواعها".