تراجع سهم شي إن بنسبة 8% في بداية تداوله ببورصة هونج كونج

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تراجع سهم شركة تجارة الملابس عبر الإنترنت الصينية "شي إن"، بشدة في بداية تداوله ببورصة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، حيث انخفض بنسبة 8% في الدقائق الأولى لتداوله.

جرى تداول السهم بسعر تراوح بين 44 دولار هونج كونج (60ر5 دولار أمريكي) و45 دولار هونج كونج، في حين كان سعر الطرح للسهم 56ر48 دولار هونج كونج لتكون القيمة السوقية للشركة حوالي 26 مليار دولار أمريكي.

أمضت شي إن سنوات عديدة في الاستعداد لطرح أسهمها في البورصة. وسعت الشركة التي تأسست في الصين ونقلت مقرها حاليا إلى سنغافورة في السابق لإدراج أسهمها في بورصتي لندن ونيويورك. وذكرت تقارير أن المحاولتين فشلتا بسبب معارضة بكين لإدراج أسهمها خارج الصين.

وقالت شي إن إنها تعتزم استخدام حصيلة الطرح العام الأولي جزئيا في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وتعزيز علامتها التجارية.

تواجه الشركة مؤخرا ضغوطا نتيجة القواعد الجديدة للرسوم الجمركية في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا الرئيسية بالنسبة لها مما يؤثر سلبا على نشاطها.