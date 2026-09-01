مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 في هجوم روسي بالصواريخ والمسيّرات على كييف

قالت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن روسيا هاجمت كييف بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، وذلك قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد.

واتهم حاكم كييف تيمور تكاتشينكو القوات الروسية باستهداف البنية التحتية المدنية والمباني السكنية عمدا. وقالت الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تليجرام إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون.

وقال تكاتشينكو إن مبنى سكنيا متعدد الطوابق تضرر في مدينة بوريسبيل، شرقي كييف. وأضاف أنه تم إجلاء 48 شخصا من المبنى، بينما قتل شخص واحد إثر استهداف منشأة صناعية في بوريسبيل.

وحث تكاتشينكو السكان على الالتزام بتحذيرات الغارات الجوية واللجوء إلى الملاجئ. ويبدأ العام الدراسي الجديد رسميا في أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

كما أفادت السلطات الأوكرانية بوقوع هجمات روسية في مناطق أخرى من البلاد خلال الليل، بما في ذلك منطقة البحر الأسود المحيطة بأوديسا. وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تليجرام إن خاركيف وسومي وزابوريجيا تعرضت أيضا للاستهداف.

وتتعرض كييف والمنطقة المحيطة بها لهجمات متكررة منذ بدء الغزو الروسي قبل أكثر من أربعة أعوام ونصف العام، مع تكرار التحذيرات من الغارات الجوية خلال الأيام والأسابيع الأخيرة.

واستخدمت روسيا بشكل متزايد الصواريخ الباليستية، التي تتحرك بسرعات عالية ويصعب اعتراضها. وتقول أوكرانيا إنها تفتقر إلى عدد كاف من الصواريخ لمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت" أمريكية الصنع، والتي تتمتع بفاعلية خاصة في مواجهة الصواريخ الباليستية.