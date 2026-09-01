ملك النرويج الجديد هاكون الثامن يؤدي اليمين الدستورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يؤدي ملك النرويج هاكون الثامن اليمين الدستورية أمام البرلمان في أوسلو، اليوم الثلاثاء، فيما تواصل البلاد حدادها على والده هارالد الخامس.

وأصبح هاكون ملكا فور وفاة هارالد يوم الجمعة.

ونُقل نعش هارالد يوم الاثنين في مراسم مهيبة من إحدى قاعات القصر الملكي إلى كنيسة القصر.

وشارك في الموكب هاكون، وأرملة هارالد الملكة سونيا، وأبناء الملك الراحل وأحفاده، إلى جانب الملكة الجديدة ميتّه-ماريت.

واعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء، سيتمكن أفراد الجمهور من تقديم واجب العزاء في الملك هارالد في كنيسة القصر.

وسيُسمح للزوار بالمرور ببطء أمام النعش المغلق حتى اليوم السابق للجنازة، المقرر إقامتها في 9 سبتمبر.



