 مقتل شخص وإصابة 11 إثر انفجار خارج مركز شرطة قرب الحدود بين كولومبيا وفنزويلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل شخص وإصابة 11 إثر انفجار خارج مركز شرطة قرب الحدود بين كولومبيا وفنزويلا

بوجوتا (كولومبيا) - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 5:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 5:38 م

صرح مسؤولون في كولومبيا اليوم الثلاثاء أن مدنيا واحدا لقي حتفه وأصيب 11 شخصا آخرين عندما انفجرت سيارة مفخخة خارج مركز شرطة شمال شرقي البلاد.

ووقع الهجوم عند منتصف الليل تقريبا في مدينة لوس باتيوس في منطقة كوكوتا قرب الحدود بين كولومبيا وفنزويلا. ويعتقد أن هناك رجال شرطة بين المصابين

وقال رئيس كولومبيا أبيلاردو ديل إسبريلا إن حكومته سوف تلاحق المسؤولين عن الهجوم".

وأضاف في منشور على موقع إكس أن "كولومبيا لن تستسلم للإرهاب".

وكان انفجار قد وقع الشهر الماضي في كوكوتا وأسفر عن إصابة 11 رجل شرطة، وألقى مسؤولون باللوم في ذلك الهجوم على جيش التحرير الوطني، وهو أكبر جماعات التمرد التي مازالت متبقية في كولومبيا.

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