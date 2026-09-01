ضبط سيدة لتعديها على طالبة والتلويح لها بحركات خادشة للحياء بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على سيدة لتعديها بالسب والضرب والتلويح لطالبة بحركات خادشة للحياء، لخلافات بينهما حول الجلوس بأحد المقاعد بالسيارة بالدقهلية .

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم أنها رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على التصوير والنشر من قيام إحدى السيدات بالتعدي عليها بالسب والضرب والتلويح لها بحركات خادشة للحياء بالدقهلية.

وتابعت بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وتبين طالبة – مقيمة بمركز شرطة تمى الأمديد، وبسؤالها قررت أنها بتاريخ 26 أغسطس المنقضى وحال استقلالها سيارة ميكروباص حدثت بينها وبين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو مشاجرة قامت على إثرها الأخيرة بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى وإحداث إصابتها بجروح سطحية والتلويح لها بحركات خادشة للحياء لخلافات بينهما حول الجلوس بأحد المقاعد بالسيارة .

وأضافت الوزارة أنه أمكن ضبط المشكو فى حقها وتبين أنها ربة منزل، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.