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دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان

البرلمان التركي
البرلمان التركي
وكالات
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 10:44 ص

أفادت وسائل إعلام تركية محلية، صباح الأحد، بسماع دوي انفجار في العاصمة أنقرة قرب البرلمان والوزارات.

وذكرت شبكة «سي إن إن ترك» أن الانفجار سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة، في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

وأوضحت أنه كانت «هناك طلقات نارية قبل سماع الانفجار»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة «إكس» (تويتر سابقا) سيارات شرطة قرب مقر وزارة الداخلية، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.

ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى عن الحادث.


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