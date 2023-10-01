طوقت قوات الأمن التركية مبنى البرلمان وأغلقت الطرق المؤدية إليه، وذلك على خلفية الانفجار الذي هز العاصمة أنقرة، صباح اليوم الأحد.



وسُمع دوي انفجار الأحد في العاصمة التركية أنقرة، قرب مقر البرلمان الذي كان من المقرر بأن يفتتح دورته الجديدة في وقت لاحق من اليوم، وفق ما ذكر مراسل «فرانس برس».



وأشارت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» إلى إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور؛ بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.



ولفتت الوكالة التركية إلى وصول قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية إلى المنطقة؛ للتعامل مع تداعيات الحادث.



وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن الانفجار الذي شهدته العاصمة أنقرة «هجوم إرهابي»، منوهَا أنه استهدف مقر مديرية الأمن التابعة للوزارة.



وأضاف خلال تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، صباح الأحد، أن إرهابيين اثنين حاولا الاعتداء على وزارة الداخلية بسيارة تجارية خفيفة وقنابل يدوية.



وأشار إلى أن قوات الأمن قرب مقر الداخلية بادلت الإرهابيين إطلاق النار، قائلًا إن «أحد الإرهابيين فجر نفسه داخل السيارة وتم تحييد الإرهابي الآخر».



ولفت إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح طفيفة؛ نتيجة تبادل إطلاق النار.



وذكرت شبكة «سي إن إن ترك» أن الانفجار سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة، في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية، تلقت الجهات المعنية تقارير عن سماع دوي الانفجار، ما دفعها إلى الاستجابة الفورية وإرسال الفرق الخاصة إلى المكان.