حفل توقيع رواية سنوات الجري في المكان بمعرض الرياض للكتاب غدا

تنظم دار الشروق حفل توقيع رواية "سنوات الجري في المكان" للروائية نورا ناجي، غدا الأحد، في جناح دار الشروق رقم F74 بمعرض الرياض للكتاب 2023.

يشار إلى أن نورا ناجى تقدم فى روايتها سيرة استثنائية للحواس، من الرؤية إلى اللمس، ومن التذوق إلى الشم إلى السمع، على شرف ثورةٍ طمحت فى الذهاب بعيدًا إلى ما بعد السماء، غير أنها اكتفت بساقيْن مغروستيْن فيما تحت الأرض، قانعةً بالجرى فى المكان.

جدير بالذكر أن نورا ناجى؛ روائية مصرية، من مواليد طنطا سنة 1987، تخرجت فى كلية الفنون الجميلة ــ قسم هندسة الديكور، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية فى دورتها التاسعة والستين، فى فرع الآداب، عن مجموعتها القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، الصادرة عن دار الشروق.

صدرت لها أربع روايات: «بانا» عام 2014، و«الجدار» عام 2016، و«بنات الباشا» عام 2017 التى وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس فرع شباب الأدباء 2018، و«أطياف كاميليا» عام 2020 التى وصلت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس والفائزة بجائزة يحيى حقى. وفى عام 2020 صدر لها كتاب «الكاتبات والوحدة»، وبعده صدرت مجموعتها القصصية الأولى «مثل الأفلام الساذجة» عام 2021، كما ساهمت فى ترجمة كتابين للأطفال وهما: «هل يمكننا مساعدة الأشجار؟»، و«هل يمكننا مساعدة النحل؟» عام 2022.

جدير بالذكر أن دار الشروق تشارك في وقائع وفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب في نسخته للعام 2023، وذلك عبر جناح متكامل للدار يحمل رقم F74، يتضمن أحدث الإصدارات من الكتب والروايات، حيث تحلّ سلطنة عُمان "ضيف شرف" دورة هذا العام.