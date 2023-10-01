أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني اليوم الأحد للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر وحتى 30 من أكتوبر الجاري 2023م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على بدء المرحلة الثانية للتقديم للمدن الجامعية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تختص بالطلاب والطالبات الجدد في العام الدراسي الجديد2024/ 2023م بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم "بحري - قبلي".

كما أوضح أنه خلال تلك الفترة فإن التقديم متاح أمام الطلاب والطالبات القدامى والذين تخلفوا ولم يتمكنوا من التقديم خلال المرحلة الأولى، وشدد فضيلته على ضرورة كتابة البيانات صحيحة وخالية من الأخطاء.

وذكر أن أي طالب يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة يسقط حقه في القبول في المدينة الجامعية، ويعرض نفسه للمسائلة القانونية إذا ثبت عدم صحة البيانات التي قام الطالب بتسجيلها، لافتا إلى أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط:

https://azu.edu.eg/azharsr/Home/Startpage