الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 3 قواعد عسكرية إسرائيلية في محيط تل أبيب

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قال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهداف ثلاثة قواعد عسكرية إسرائيلية في محيط تل أبيب.

جاء ذلك في تحديث للحرس الثوري بخصوص الهجوم الصاروخي الذي نُفِّذ على إسرائيل مساء الثلاثاء.

يأتي هذا فيما أوضح التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري استهدف قاعدة نفاتيم الجوية وقاعدة حتسريم وقاعدة تل نوف.

في غضون ذلك، قالت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن خطوات إيران ستكون مدمرة إذا حاولت إسرائيل الضرر بأمن البلاد.

وقال رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي في بيان، إن إيران تعهدت بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بأنها سنتتقم بشدة.

وأضاف: «هذه هي الموجة الأولى للحرس الثوري الإيراني وقواتنا المسلحة، ولا شك أنه إذا أخطأ النظام الصهيوني في الحسابات وقام بعمل يضر بأمننا، فإن الخطوات والموجات القادمة ستكون مدمرة ومؤلمة للغاية».

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.